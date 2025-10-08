Dieci anni di battaglie e lavoro | così la cooperativa ha trasformato la terra abbandonata di Roma nord

Dieci anni. Tanti ne sono passati da quando Coraggio, la cooperativa romana agricoltura giovani, ha avuto in assegnazione una delle terre agricole abbandonate di Roma. Ventidue ettari con pure cinque casali storici dei primi del Novecento completamente rigenerati attraverso un investimento di 2,5. 🔗 Leggi su Romatoday.it

