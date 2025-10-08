Ospedaletto Lodigiano (Lodi), 8 ottobre 2025 – Odore fortissimo di una sostanza irritante, probabilmente ammoniaca, si è diffuso, per cause al momento ancora da accertare, all'interno dello stabilimento di macellazione Inalca di viale Europa a Ospedaletto Lodigiano. Potrebbe essersi trattato della fuoriuscita di gas refrigerante. L'episodio si è verificato verso le 13 ed è subito partito l'allarme delle squadre di sicurezza interne: è scattato immediatamente il piano di evacuazione che ha riguardato tutto il personale, sia nel reparto produttivo sia negli uffici amministrativi. Alcune centinaia di persone dunque si sono riversate nel parcheggio in sicurezza mentre sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del comando di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dieci addetti intossicati all’Inalca per la fuoriuscita di gas refrigerante. Evacuato tutto il personale