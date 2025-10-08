Didacta Italia 2025 | MSI e la transizione digitale con soluzioni innovative

(Adnkronos) – La fiera Didacta Italia – Edizione Trentino si appresta a diventare il crocevia nazionale per l'innovazione scolastica. L'evento, edizione italiana della storica Didacta International tedesca, si terrà dal 22 al 24 ottobre 2025 presso il quartiere fieristico di Riva del Garda, riunendo insegnanti, dirigenti scolastici, formatori e operatori del comparto educativo. MSI ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: didacta - italia

Didacta Italia 2025, edizione trentina: dal 22 al 24 ottobre a Riva del Garda, in programma 154 eventi formativi. NOTA

Le piccole scuole al centro del dibattito internazionale a Didacta Italia edizione Trentino! Venerdì 24 ottobre a Riva del Garda, nell'ambito di #didactatrentino, INDIRE organizza un convegno internazionale unico, dedicato al ruolo delle piccole scuole com - facebook.com Vai su Facebook

Dal 22 al 24 ottobre, Didacta Italia – Edizione Trentino trasformerà per la prima volta Riva del Garda nella capitale alpina del mondo scolastico.Presente, ovviamente, anche Tuttoscuola. Scopri le prime anticipazioni ? https://tuttoscuola.com/didacta-italia-e - X Vai su X

Didacta Italia 2025: MSI e la transizione digitale con soluzioni innovative - L'azienda presenta Mini PC, Laptop e Workshop su AR/VR e AI per l'innovazione scolastica a Riva del Garda ... Da adnkronos.com

C&C S.p.A. porta l’innovazione didattica a Didacta Trentino: laboratori, tecnologie e soluzioni per la scuola in evoluzione - , realtà di riferimento nel panorama EdTech italiano, sarà protagonista a Didacta Italia – Edizione Trentino, in programma dal 22 al 24 ottobre 2025 a Riva del Garda. Riporta orizzontescuola.it