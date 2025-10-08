Dicono che sto insieme a Ezio Greggio solo per i soldi mi chiamano malata di fama | Nataly Ospina si sfoga
Lui ha 71 anni mentre lei ne ha 36. Eppure è una coppia che ha attirato diverse critiche. La relazione di Ezio Greggio con la food influencer colombiana Nataly Ospina è diventata pubblica nel 2018. Nataly Ospina è stata ospite a “La Volta Buona” da Caterina Balivo per raccontare non solo gli aspetti positivi della sua relazione ma anche quelli negativi, legati anche alle critiche ricevute in questi anni: “Mi chiamano malata di fama, dicono che sto insieme a lui solo per i soldi”. La content creator però fa spallucce: “Ormai so che fanno parte del gioco. L’importante è sapere chi sei e cosa provi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
