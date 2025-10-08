Dicono che sto insieme a Ezio Greggio solo per i soldi mi chiamano malata di fama | Nataly Ospina si sfoga

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lui ha 71 anni mentre lei ne ha 36. Eppure è una coppia che ha attirato diverse critiche. La relazione di Ezio Greggio con la food influencer colombiana Nataly Ospina è diventata pubblica nel 2018. Nataly Ospina è stata ospite a “La Volta Buona” da Caterina Balivo per raccontare non solo gli aspetti positivi della sua relazione ma anche quelli negativi, legati anche alle critiche ricevute in questi anni: “Mi chiamano malata di fama, dicono che sto insieme a lui solo per i soldi”. La content creator però fa spallucce: “Ormai so che fanno parte del gioco. L’importante è sapere chi sei e cosa provi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dicono che sto insieme a ezio greggio solo per i soldi mi chiamano malata di fama nataly ospina si sfoga

© Ilfattoquotidiano.it - “Dicono che sto insieme a Ezio Greggio solo per i soldi, mi chiamano malata di fama”: Nataly Ospina si sfoga

In questa notizia si parla di: dicono - insieme

Adriano Celentano critico su È sempre Carta Bianca: “Parlano tutti insieme, non si capisce che dicono”

Temptation Island, anticipazioni "Un mese dopo": Alessio e Sonia M. insieme, Denise e Marco si dicono addio, Valerio con la tentatrice

Raimondo Todaro fa chiarezza sul flirt con Gaia Gigli: “Dicono che stiamo insieme”

dicono sto insieme ezioNataly Ospina sulla storia con Ezio Greggio: “Mi chiamano malata di fama, dicono che sto con lui per i soldi” - A La Volta Buona, la food blogger parla della sua relazione con il conduttore e dei problemi ... Da fanpage.it

dicono sto insieme ezioNataly Ospina e Ezio Greggio: “Mi chiamano malata di fama, dicono che sto con lui per i soldi” - Nataly Ospina, food blogger e influencer colombiana, ha condiviso la sua versione della storia d'amore con Ezio Greggio, conduttore di Striscia la Notizia, 35 anni più grande di lei. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dicono Sto Insieme Ezio