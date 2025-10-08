Dick Van Dyke compirà 100 anni tra due mesi | Sarebbe uno spasso se non ci arrivassi

Quel che è certo è che il mitico Dick Van Dyke continuerà a ridere anche da defunto. L'attore scherza "sull'imminente" festeggiamento dei suoi primi 100 anni.

Il ritorno di Mary Poppins, Emily Blunt: “Dick Van Dyke fece piangere Colin Firth sul set”

Il ritorno di Mary Poppins, Emily Blunt: "Dick Van Dyke fece piangere Colin Firth sul set"

Pier Francesco Pingitore con 91 anni (festeggiati oggi) è la persona più longeva della tv italiana Nella musica i più longevi sono: Teddy Reno 99, Wilma De Angelis 95 e Ornella Vanoni 91 Nel cinema: Mel Brooks 99 e Dick Van Dyke 99 (a dicembre 100 anni)

Dick Van Dyke compirà 100 anni tra due mesi: "Sarebbe uno spasso se non ci arrivassi" - Quel che è certo è che il mitico Dick Van Dyke continuerà a ridere anche da defunto.

Dick Van Dyke con l'auto contro un muro, per la star di Mary Poppins a rischio la patente - Dick Van Dyke è l'attore che ha dato il volto all'amato personaggio dello spazzacamino nell'iconico film Disney dedicato a Mary Poppins.