Diafrik 4et in concerto al Charity Café
Più generazioni a confronto accomunati dalla stessa passione per la musica black. Un nuovo progetto con Francesco Mascio alla chitarra e Pasquale Innarella al sax, che vede alla sezione ritmica 2 giovani talentosi musicisti: Marco Bruno al basso e Shanti Colucci alla batteria.Il quartetto pone. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: diafrik - concerto
Concerti Diafrik Quartet: Info e Biglietti del Tour 2025/2026 - Concerti Diafrik Quartet: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. Riporta rockol.it