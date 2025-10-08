Michele, ex campione europeo e sfidante mondiale, di etnia Sinti, sta per tornare sul ring a 43 anni: "Posso ancora dare qualcosa, sogno l’ultimo show. Mi piacevano Rocky e Bruce Lee, sono anche cintura nera di karate, ma con la boxe portavo qualche soldo a casa.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Di Rocco: "Mi chiamavano 'zingaro', poi li battevo tutti. Prima dei match la mamma mi leggeva le carte"