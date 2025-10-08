Di nuovo qui Raimondo Todaro torna in ospedale | come sta e chi c’è al suo fianco

Raimondo Todaro è tornato a Verissimo per raccontarsi senza filtri e, ancora una volta, ha colpito il pubblico con la sua sincerità e il suo coraggio. Ospite di Silvia Toffanin, il ballerino ha affrontato uno dei capitoli più delicati della sua vita: la seconda separazione da Francesca Tocca, sua moglie e collega ad Amici. Ma, tra un ricordo e una riflessione sul loro legame, è emerso anche un aspetto molto più serio legato alla sua salute, che lo ha costretto negli ultimi anni a confrontarsi con una realtà durissima. Nel corso dell’intervista, la conduttrice gli ha infatti chiesto conferma di alcune voci legate ai suoi problemi fisici, e Raimondo ha deciso di aprirsi completamente: “In totale ho avuto quattro tumori all’intestino, di cui tre maligni, per cui sono stato operato”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it