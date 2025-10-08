Di nuovo qui Raimondo Todaro torna in ospedale | come sta e chi c’è al suo fianco
Raimondo Todaro è tornato a Verissimo per raccontarsi senza filtri e, ancora una volta, ha colpito il pubblico con la sua sincerità e il suo coraggio. Ospite di Silvia Toffanin, il ballerino ha affrontato uno dei capitoli più delicati della sua vita: la seconda separazione da Francesca Tocca, sua moglie e collega ad Amici. Ma, tra un ricordo e una riflessione sul loro legame, è emerso anche un aspetto molto più serio legato alla sua salute, che lo ha costretto negli ultimi anni a confrontarsi con una realtà durissima. Nel corso dell’intervista, la conduttrice gli ha infatti chiesto conferma di alcune voci legate ai suoi problemi fisici, e Raimondo ha deciso di aprirsi completamente: “In totale ho avuto quattro tumori all’intestino, di cui tre maligni, per cui sono stato operato”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: nuovo - raimondo
Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme: spunta però una grave segnalazione
CI SIAMO!STA PER INIZIARE IL CAMPIONATO DI SERIE C! Domenica 26 ottobre alle ore 17.30 la nostra Polisportiva Raimondo Lanza Trabia scenderà in campo a Trabia per la prima partita del campionato regionale di Serie C. Un nuovo inizio, frutto - facebook.com Vai su Facebook
Raimondo Todaro in ospedale: “Ho rimosso due tumori”/ Fan in allarme, svelato l’esito dei controlli - Il ballerino, però, rassicura tutti: l’esito dei controlli medici ... Come scrive ilsussidiario.net
Raimondo Todaro volta pagina dopo Francesca Tocca: flirt con un ex volto di Uomini e Donne - Raimondo Todaro al centro del gossip: spunta il rumor di un nuovo flirt, sarebbe un'ex scelta di Uomini e Donne. Secondo donnaglamour.it