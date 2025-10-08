Di Natale sulla lotta scudetto | Occhio a queste tre squadre la vittoria del campionato

Inter News 24 Di Natale sulla lotta scudetto. In un’intervista a Tuttosport l’ex attaccante ha decretato le sue tre pretendenti al titolo. Ecco le sue parole. Totò Di Natale, ex attaccante e leggenda dell’Udinese, ha parlato a Tuttosport della corsa scudetto in Serie A, offrendo la sua visione sulle squadre più competitive e sullo stato della Juventus. L’intervista, rilasciata per l’edizione odierna, evidenzia le squadre da tenere d’occhio e i motivi per cui alcune formazioni potrebbero emergere nella stagione in corso. CORSA SCUDETTO – «In Italia c’è molta meno qualità. Mi piacciono Napoli e Milan, ma occhio all’Inter per lo scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Di Natale sulla lotta scudetto: «Occhio a queste tre squadre la vittoria del campionato»

In questa notizia si parla di: natale - lotta

Resistenza: la battaglia cinquantennale di Casal di Principe Renato Natale a Strangius 2025: storie di resistenza e riscatto contro la tirannia criminale Renato Natale, ospite d’onore al Festival Letterario Strangius 2025, ha recentemente pubblicato il volume “I - facebook.com Vai su Facebook

Di Natale: “In Italia c’è molta meno qualità. Mi piacciono Napoli e Milan. L’Inter…” - Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante dell'Udinese ha parlato anche della lotta scudetto: "Occhio all'Inter" ... Si legge su msn.com

Di Natale: «Scudetto? Duello Conte-Allegri, sono due fenomeni. Per me il centravanti della Juve è Vlahovic, senza dubbio» - Antonio Di Natale – ex attaccante di Udinese e Nazionale, oggi allenatore – ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport soffermandosi sulle principali vicende del calcio italiano. Come scrive ilnapolista.it