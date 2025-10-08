Di Natale categorico | Tudor si riprenderà ma la Juve non è pronta per lottare per lo scudetto Problema in attacco? Da risolvere così

Di Natale categorico: «Tudor si riprenderà, ma la Juve non è pronta per lottare per lo scudetto». Le dichiarazioni dell’ex attaccante a Tuttosport. Di Natale è intervenuto a Tuttosport per parlare della Juventus, reduce dalla prestazione opaca contro il Milan di domenica sera allo Stadium. SERIE A – « Sono sempre innamorato del calcio, mi appassiona vederlo, anche se non è più quello dei miei tempi. In Italia c’è molta meno qualità. Mi piacciono Napoli e Milan, ma occhio all’Inter per lo scudetto. E c’è pure la Roma di Gasperini che mi incuriosisce parecchio ». JUVE – « No, non la vedo pronta per lottare per il tricolore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Natale categorico: «Tudor si riprenderà, ma la Juve non è pronta per lottare per lo scudetto. Problema in attacco? Da risolvere così»

