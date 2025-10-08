Di fronte due coppie di americani molto solide Johnson e Knight contro Woodson e Tiby
Jazz Johnson sta bene e sarà della partita. Intanto una prima buona notizia che visto i tempi che corrono non è di poco conto. L’ Estra, quindi, si presenta con tutti e due i suoi americani, Johnson e Seneca Knight, reduce da un’altra grandissima prestazione contro Torino e sarà un bel duello contro i due Usa di Livorno, Matt Tiby e Avery Woodson. Già perché oltre alla sfida tra Pistoia e Livorno, che pur non essendo un derby nel vero senso del termine è comunque una partita importante tra due squadre toscane, si giocherà anche quella tra le due coppie di americani. Da una parte, quella biancorossa, Johnson e Knight che hanno avuto fino a qui un inizio di stagione diverso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: fronte - coppie
Nella foto un giovane capriolo, proprio di fronte agli ormai abbandonati nidi dei gruccioni. Quest'estate alcune coppie sono tornate ad insediarsi nella collinetta davanti al punto schermato del Piro piro. Ph. Candotto - facebook.com Vai su Facebook
Di fronte due coppie di americani molto solide. Johnson e Knight contro Woodson e Tiby - Intanto una prima buona notizia che visto i tempi che corrono non è di poco conto. Si legge su sport.quotidiano.net