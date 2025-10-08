Di fronte due coppie di americani molto solide Johnson e Knight contro Woodson e Tiby

Jazz Johnson sta bene e sarà della partita. Intanto una prima buona notizia che visto i tempi che corrono non è di poco conto. L’ Estra, quindi, si presenta con tutti e due i suoi americani, Johnson e Seneca Knight, reduce da un’altra grandissima prestazione contro Torino e sarà un bel duello contro i due Usa di Livorno, Matt Tiby e Avery Woodson. Già perché oltre alla sfida tra Pistoia e Livorno, che pur non essendo un derby nel vero senso del termine è comunque una partita importante tra due squadre toscane, si giocherà anche quella tra le due coppie di americani. Da una parte, quella biancorossa, Johnson e Knight che hanno avuto fino a qui un inizio di stagione diverso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

