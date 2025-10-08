Di Cesare flop in Calabria della prof che elogiava l' ex br Balzerani

Avrebbe dovuto fare il botto di voti, primeggiare su tutti nel campo largo e, invece, la discesa in campo della filosofa Donatella Di Cesare, alle regionali in Calabria, si è rivelata un vero e proprio fallimento. I pochi consensi ottenuti non le permettono neanche di sognare i banchi dell'Aula. Non sono state sufficienti, dunque, le numerose apparizioni televisive, in cui sparava a zero su Meloni, a consentirle l'elezione sperata. Anche in questo caso, come dimostrano i numeri, la feroce propaganda Pro Pal stanca, e non poco, i nostri concittadini. Alla prof di Sapienza, infatti, non basta neanche la posizione da capolista, offertale dal duo Fratoianni-Bonelli, per consentirle di ottenere una casella nella nuova minoranza al governatore Occhiuto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

