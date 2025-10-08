Di Canio sul momento dell’Inter | Con l’arrivo di Chivu i nerazzurri sono cambiati Ora hanno motivazioni in più ecco perché

Inter News 24 Di Canio elogia Cristian Chivu e l’intera rosa dell’Inter. Secondo lui, i nerazzurri hanno tanta motivazione, che li spingerà a grandi soddisfazioni. Nel corso del programma Club di Sky Sport, l’ex calciatore e opinionista Paolo Di Canio ha lodato l’approccio della nuova gestione di Cristian Chivu all’ Inter, evidenziando i positivi cambiamenti nel gioco e nella mentalità della squadra. Secondo Di Canio, prima dell’arrivo del tecnico rumeno, la squadra dei nerazzurri mostrava troppo “leziosità” in campo, con alcuni giocatori, come Nicolò Barella, che tendevano a adagiarsi su uno stile di gioco più compassato e poco incisivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

