Dexter | Resurrection ottiene il rinnovo per la stagione 2 ecco l' annuncio video di Michael C Hall

L'attore ha confermato che la serie sequel ritornerà sugli schermi di Showtime con nuovi episodi che continueranno la storia. Michael C. Hall ha annunciato con un video il rinnovo di Dexter: Resurrection per la stagione 2. Il progetto ha riportato sugli schermi l'iconico personaggio interpretato dall'attore, di cui sono state raccontate le origini in uno spinoff prequel che, invece, è stato cancellato nonostante ne fosse stato già annunciato il ritorno sugli schermi di Showtime con un secondo capitolo. Cosa racconta lo show sequel La serie Dexter: Resurrection (di cui potete leggere la nostra recensione)) è ambientata alcune settimane dopo il momento in cui Dexter Morgan, il protagonista interpretato da Michael C.

