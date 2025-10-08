Devo parlare con Aurelio Che terrorista Tracce nelle mail non se ne lasciano | le chat dei dirigenti del Napoli durante l’affare Osimhen

“Non devi scrivere nulla. Tracce nelle mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare”. È soltanto una delle frasi scritte da Giuseppe Pompilio, all’epoca vicedirettore sportivo del Napoli, in un messaggio a Cristiano Giuntoli, allora ds del club, il 17 luglio 2020. Si parla dell’affare Osimhen, arrivato quell’estate dal Lille per per una cifra complessiva di 71 milioni e 250mila euro. L’acquisto più costoso della storia del club di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli però pagò solamente 50 milioni al Lille, mentre 21 milioni furono valutati i cartellini girati ai francesi del portiere greco Orestis Karnezis (35 anni all’epoca) e di tre giovani calciatori poi letteralmente spariti dai radar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

