Deve giocare d' astuzia il nostro Commissario Montalbano se vuole risolvere gli intricati casi di Un giro di giostra stasera in tv su Rai 1
Cosa potranno mai avere in comune un incendio di matrice mafiosa e dei sequestri lampo non a scopo di lucro o di violenza? Tocca al Commissario Montalbano districare la matassa facendo un giro su La giostra degli scambi. Così si intitola il primo episodio della 12esima stagione di Il Commissario Montalbano, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri (edito da Sellerio). Lo possiamo rivedere (quando è andato in onda la prima volta, nel 2018, ha fatto il 45% di share e quasi 12 milioni di spettatori) alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Dove è possibile rivedere l’intera collezione dei 37 episodi che compongono le 15 stagioni della serie su Montalbano. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: deve - giocare
Charlie Cox di Daredevil “deve” giocare a Clair Obscur: Expedition 33 perché è troppo elogiato
Charlie Cox di Daredevil “deve” giocare Clair Obscur: Expedition 33 perché è troppo elogiato
Adani, consigli al ‘nemico’ Allegri: “Così deve giocare il tuo Milan”
Chi vorrebbe vederli giocare titolari tutte le partite, chi invece pensa non sia un'ottima scelta. Pioli deve ancora trovare la quadra per la propria Fiorentina, ma deve farlo alla svelta. I dati gli vengono in aiuto ma...sarà sufficiente? - facebook.com Vai su Facebook
"#Italia-#Israele non si deve giocare": sale la protesta per l'assalto alla Global Sumud Flotilla - X Vai su X