Deve giocare d' astuzia il nostro Commissario Montalbano se vuole risolvere gli intricati casi di Un giro di giostra stasera in tv su Rai 1

Cosa potranno mai avere in comune un incendio di matrice mafiosa e dei sequestri lampo non a scopo di lucro o di violenza? Tocca al Commissario Montalbano districare la matassa facendo un giro su La giostra degli scambi. Così si intitola il primo episodio della 12esima stagione di Il Commissario Montalbano, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri (edito da Sellerio). Lo possiamo rivedere (quando è andato in onda la prima volta, nel 2018, ha fatto il 45% di share e quasi 12 milioni di spettatori) alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Dove è possibile rivedere l’intera collezione dei 37 episodi che compongono le 15 stagioni della serie su Montalbano. 🔗 Leggi su Amica.it

