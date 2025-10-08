Detenuto per omicidio si laurea all’Università di Palermo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dalla biblioteca del carcere all’aula magna dell’ateneo. PALERMO, 8 ottobre 2025. Un percorso di riscatto e conoscenza quello di F.G., 70 anni, ex imprenditore condannato a 25 anni per omicidio, che oggi ha conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche presso l’Università degli Studi di Palermo. Sin dal suo ingresso in carcere, F.G. ha sempre lavorato come bibliotecario, un ruolo che gli ha permesso di restare a contatto con i libri e coltivare quella che lui stesso definisce una “passione compulsiva per la lettura”. Anche durante la sua permanenza nel penitenziario dell’Ucciardone ha continuato a dedicarsi a questa attività, diventata ormai parte della sua identità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

