detenuto per omicidio si laurea a 70 anni a palermo

Fin dal suo primo giorno di reclusione ha sempre fatto il bibliotecario negli istituti penitenziari dove era, di volta in volta, ospite. Attività, che continua a svolgere anche a Palermo, nel carcere Ucciardone. F.G., 70 anni, ex imprenditore, condannato per omicidio a 25 anni di carcere, (deve scontarne altri 7) si definisce «un lettore compulsivo», sin da bambino. Ed è stata proprio questa forte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

