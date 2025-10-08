Detenuto all' Ucciardone si laurea a 70 anni | tesi sulle guerre nel mondo
Una riflessione sul ritorno del conflitto armato, sull'evoluzione della guerra nel mondo contemporaneo e sull'urgenza della pace attraverso il diritto internazionale: in un'aula magna gremita, tra applausi sentiti e un'emozione palpabile: il Polo universitario penitenziario dell'Università degli.
In questa notizia si parla di: detenuto - ucciardone
Detenuto per omicidio si laurea a 70 anni a Palermo - Fin dal suo primo giorno di reclusione ha sempre fatto il bibliotecario negli istituti penitenziari dove era, di volta in volta, ospite.
Palermo, studente detenuto dell'Ucciardone si laurea all'Università con una tesi sull'urgenza della pace - Il settantenne è il secondo studente del Polo universitario penitenziario di Unipa a raggiungere il traguardo della laurea.