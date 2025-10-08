Detenuto all' Ucciardone si laurea a 70 anni | tesi sulle guerre nel mondo

Una riflessione sul ritorno del conflitto armato, sull’evoluzione della guerra nel mondo contemporaneo e sull’urgenza della pace attraverso il diritto internazionale: in un’aula magna gremita, tra applausi sentiti e un’emozione palpabile: il Polo universitario penitenziario dell’Università degli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

