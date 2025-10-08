Deteneva cartucce e pugnale senza autorizzazione | scatta la denuncia

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono i controlli disposti dalla Compagnia Carabinieri di Baiano, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati connessi alla detenzione di armi e munizioni. Nel corso delle attività, i Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un uomo di Quadrelle (AV), trovato in possesso di numerose cartucce e di un pugnale illegalmente detenuti. All’uomo sono stati inoltre sequestrati un fucile e due pistole regolarmente dichiarati. Nell’ambito dei medesimi controlli, i militari hanno proceduto al ritiro amministrativo di un fucile automatico e delle relative cartucce a un soggetto di Mugnano del Cardinale (AV), risultato privo dei requisiti di affidabilità per la detenzione di armi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

