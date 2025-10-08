Tra le ipotesi allo studio del governo per la prossima Manovra di bilancio c’è la detassazione della tredicesima, una proposta avanzata da Forza Italia per sostenere i redditi medi e stimolare i consumi durante le festività. L’obiettivo è rendere più “pesante” la busta paga di dicembre per milioni di lavoratori dipendenti e pensionati. Cos’è e come viene tassata oggi la tredicesima. La tredicesima è la mensilità aggiuntiva che viene erogata a dicembre a chi lavora con contratto a tempo indeterminato e ai pensionati. L’importo lordo corrisponde a un tredicesimo dello stipendio annuale e viene tassato con gli stessi contributi previdenziali (circa il 9,19 per cento) e con l’Irpef, applicata secondo gli scaglioni del 23, 35 e 43 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Detassazione tredicesima, a quanto ammonterebbe: le simulazioni per fasce di reddito