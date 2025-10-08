Detassazione tredicesima a quanto ammonterebbe | le simulazioni per fasce di reddito
Tra le ipotesi allo studio del governo per la prossima Manovra di bilancio c’è la detassazione della tredicesima, una proposta avanzata da Forza Italia per sostenere i redditi medi e stimolare i consumi durante le festività. L’obiettivo è rendere più “pesante” la busta paga di dicembre per milioni di lavoratori dipendenti e pensionati. Cos’è e come viene tassata oggi la tredicesima. La tredicesima è la mensilità aggiuntiva che viene erogata a dicembre a chi lavora con contratto a tempo indeterminato e ai pensionati. L’importo lordo corrisponde a un tredicesimo dello stipendio annuale e viene tassato con gli stessi contributi previdenziali (circa il 9,19 per cento) e con l’Irpef, applicata secondo gli scaglioni del 23, 35 e 43 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it
