Derubato Mr White l'uomo che a Napoli ridipinge i paletti vecchi | sparito il borsone con l'attrezzatura

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, che in città ridipinge i paletti vecchi e usurati, dandogli nuova vita, è stato derubato al Vomero, quartiere collinare di Napoli: gli hanno rubato il borsone contenente la sua attrezzatura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: derubato - white

