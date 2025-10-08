Derubati in vacanza nell’appartamento in cui soggiornavano
"Abbiamo lasciato Firenze delusi e impauriti. Era il viaggio per festeggiare il mio 50° compleanno, ma dopo il furto in casa non abbiamo più voluto restare". È la testimonianza amara di una turista brasiliana, riferita da Property Managers Italia, che durante una vacanza in città ha subito un furto nel suo appartamento. Una vacanza attesa e organizzata nei minimi dettagli che si è trasformata in un’esperienza negativa. L’episodio, avvenuto sabato scorso, riguarda in particolare una famiglia ospite in un appartamento regolarmente locato tramite un operatore associato a Property Managers Italia, la principale associazione nazionale del settore extralberghiero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
