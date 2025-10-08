Derubata in metro da un maranza | le strappa le collane d’oro
Prima il furto, poi la fuga (inseguito da un passante). Infine le manette. Un 37enne egiziano é stato arrestato dalla polizia dopo aver strappato due collane d’oro dal collo di una 34enne alla fermata della metro M4 di Sforza-Policlinico nella serata di martedì 7 ottobre.Il furtoTutto è successo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
