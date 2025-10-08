Denunciata pure per il genocidio
Giorgia Meloni: mezzo governo rischia di finire alla Corte internazionale, primo caso al mondo. Sergio Mattarella ricorda il pogrom. Michele Emiliano pensa alla Flotilla e cita Israele per sequestro. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: denunciata - pure
Meloni da Vespa: “Denunciata per concorso in genocidio con Tajani e Crosetto. Il Colle? Sono premier, mi basta” #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Meloni denunciata per concorso in genocidio, Benjamin Netanyahu invece non è mai stato accusato - Giorgia Meloni denunciata per l'invio di armi a Israele ma Benjamin Netanyahu, su cui pende un mandato di cattura, non è ancora accusato di genocidio ... virgilio.it scrive
Meloni denunciata per concorso in genocidio alla Corte Aja, rivelazione della premier: "Primo caso al mondo" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivelato di essere stata denunciata, insieme a due ministri, alla Corte penale internazionale: cosa rischia ... Secondo virgilio.it