Denunciata la vittima dello stupro al Foro Italico | inseguiva l' ex fidanzato con una lama di 34 centimetri
I carabinieri della stazione di Muggiò, in provincia di Monza, hanno denunciato la ragazza di Palermo vittima di un brutale stupro di gruppo in un cantiere abbandonato del Foro Italico a luglio 2023. La giovane donna, oggi ventunenne, è stata fermata martedì scorso su segnalazione di un passante. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
La vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico denunciata per minacce - PALERMO – Asia Vitale, la ventunenne vittima dello stupro di gruppo al Foro italico di Palermo, è stata denunciata per minacce. Segnala livesicilia.it
Inseguiva l’ex con un coltello, denunciata Asia Vitale; l’avvocata lascia la sua difesa - Asia Vitale, la ragazza stuprata al Foro Italico, è stata denunciata dai Carabinieri di Muggiò, per possesso di armi e minacce ... Riporta grandangoloagrigento.it