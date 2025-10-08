Dentro l’opera | Art from Inside illumina Milano

Un invito a rallentare lo sguardo e ad ascoltare la materia delle opere: da qui nasce il nostro viaggio. A Palazzo Reale, nel cuore di Milano, l'incontro tra immagini e conoscenza promette di rivelare ciò che, normalmente, resta nascosto all'occhio. Un invito a guardare oltre la superficie Dal 9 ottobre 2025 al 6 gennaio 2026

