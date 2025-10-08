"Non ho la possibilità di dare né risorse né suggerimenti operativi. Voglio però portare a tutti voi la mia vicinanza e una benedizione, esprimendovi la mia ammirazione per quanto siete stati capaci di fare in un momento così drammatico". Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, nel pomeriggio di ieri è arrivato a Meda per toccare con mano gli effetti dell’alluvione e portare parole di conforto. "Sono stato all’Auxologico e alla casa di riposo Besana – ha raccontato nell’oratorio del Santo Crocifisso -. Si vedono ovunque i segni del disastro che è avvenuto qui in città e che non si può imputare a nessuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delpini a Meda tra fango e speranza. L’arcivescovo alla comunità: "Siete un esempio di generosità"