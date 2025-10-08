Delizie della Natura il sindaco Falcomatà esprime solidarietà ai fratelli Praticò

Il sindaco Giuseppe Falcomatà esprime “profonda solidarietà e massima vicinanza" ai fratelli Praticò, titolari di Delizie della Natura, il caseificio duramente colpito, nei giorni scorsi, da un grave e intollerabile atto intimidatorio. “Un gesto vigliacco e inaccettabile", lo ha definito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it