Delizie della Natura il sindaco Falcomatà esprime solidarietà ai fratelli Praticò

Reggiotoday.it | 8 ott 2025

Il sindaco Giuseppe Falcomatà esprime “profonda solidarietà e massima vicinanza" ai fratelli Praticò, titolari di Delizie della Natura, il caseificio duramente colpito, nei giorni scorsi, da un grave e intollerabile atto intimidatorio.  “Un gesto vigliacco e inaccettabile", lo ha definito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

