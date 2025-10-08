Delitto Garlasco pm Pavia contro il legale di Sempio | Lovati ha mentito da Corona Ecco cosa aveva detto

È scontro tra la Procura di Pavia e Massimo Lovati, l’ avvocato di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco del 13 agosto 2007. A fare da ‘Casus belli’ sono le dichiarazioni dell’avvocato rese come ospite di Fabrizio Corona nel podcast ‘Falsissimo EP 16-Speciale Garlasco Parte 3’. Parole sulla genesi della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi che il Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha descritto in una nota come “ oggettivamente destituite di ogni fondamento “, stigmatizzando la ricostruzione temporale fatta da Lovati sull’inchiesta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

