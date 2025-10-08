Delitto di Garlasco Freddi rompe il silenzio | cosa c’è davvero nello scontrino del parcheggio

Affaritaliani.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tv a Lo Stato delle Cose (Rai3) Roberto Freddi, amico di Andrea Sempio, contesta la lettura del famoso scontrino: «Non è un alibi, è un indizio». Sullo sfondo: le dimissioni del gen. Garofano (2017), l’indagine su ex procuratore Venditti e i “rapporti. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

delitto di garlasco freddi rompe il silenzio cosa c8217232 davvero nello scontrino del parcheggio

© Affaritaliani.it - Delitto di Garlasco, Freddi rompe il silenzio: cosa c’è davvero nello scontrino del parcheggio

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco

Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento

Delitto di Garlasco, caccia a Ignoto 3. Ora l’indagine si allarga: lente sugli amici di Chiara Poggi

Delitto di Garlasco, terza udienza dell’incidente probatorio. Nuove scintille tra i legali?

delitto garlasco freddi rompeGarlasco, l'amico di Sempio rompe il silenzio: "Ecco la verità sullo scontrino del parcheggio" - Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, rompe il silenzio l'amico di Andrea Sempio e svela dettagli inediti. Segnala affaritaliani.it

delitto garlasco freddi rompeDelitto di Garlasco, Roberto Freddi getta ombre sull’amico Andrea Sempio/ “Scontrino non è alibi, ma indizio” - Delitto di Garlasco, l'amico di Andrea Sempio sullo scontrino: "Non è un alibi, ma un indizio". Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Freddi Rompe