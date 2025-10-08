Delitto di Garlasco Angela Taccia scarica Lovati | il riferimento al rapporto con Fabrizio Corona
Angela Taccia si dice "perplessa" dopo le dichiarazioni rilasciate dal collega Massimo Lovati a Fabrizio Corona sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: delitto - garlasco
Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento
Delitto di Garlasco, caccia a Ignoto 3. Ora l’indagine si allarga: lente sugli amici di Chiara Poggi
Delitto di Garlasco, terza udienza dell’incidente probatorio. Nuove scintille tra i legali?
Delitto di Garlasco, tensione crescente attorno alla figura di Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio. Durante la trasmissione, Pino Rinaldi ha espresso la propria preoccupazione: «Ho paura a parlare, cosa ci puoi dire?», chiedendo un aggiornamento all’ - facebook.com Vai su Facebook
Delitto Garlasco, Pino Rinaldi su Massimo Lovati (avvocato di Sempio): "Ho paura a parlare...". #ignotox - X Vai su X
Delitto di Garlasco, Taccia sulla bufera Lovati/ “Lo stimo, ma si deve dare una calmata a livello mediatico” - Delitto di Garlasco, l'avvocato Angela Taccia sulla bufera che ha travolto il collega Lovati, Fabrizio Corona e l'indagine su Andrea ... Segnala ilsussidiario.net
Delitto di Garlasco/ Angela Taccia: “Pc fantasma e memoriale in casa Sempio? Vi spiego tutto” - Il delitto di Garlasco stamane a Storie Italiane con l'intervista all'avvocato Angela Taccia, uno dei due legali di Andrea Sempio: le sue parole ... Si legge su ilsussidiario.net