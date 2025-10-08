Delirio Pd su Ilaria Salis Vince l' antifascismo Ma è il solito inciucio

Lo Stato di Diritto a giorni alterni. L'immunità, un orribile sopruso il lunedì e trasformarsi, come per magia, nella naturale e doverosa garanzia per chi svolge attività politica il giovedì. La sinistra italiana si conferma la quintessenza dell'ipocrisia e del doppiopesismo. Dopo aver gridato allo scandalo per anni contro quei parlamentari stanchi di essere messi sul banco degli imputati dalle toghe rosse nostrane, ieri hanno votato in massa ed esultato (manco si fosse stati in una curva) al voto su Ilaria Salis. La donna che occupava le case (altrui) si è salvata per un solo, misero consenso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

