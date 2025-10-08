Ricomincio da 268. Il ristorante Del Cambio di Torino, nella storica piazza Carignano, festeggia un compleanno impegnativo ancorché non tondo (è nato il 5 ottobre del 1757 come caffè, diventando presto un punto di riferimento nella città allora capitale del Regno di Sardegna) e lo fa presentando il menu autunnale di Diego Giglio, colui che ha preso il posto di Matteo Baronetto, lo chef che ha contrassegnato l’ultima gloriosa fase della vita di questo locale, rinato nel 2013 con un importante lavoro di restauro. Baronetto ha lasciato Del Cambio qualche mese fa, dopo aver portato il locale di piazza Carignano alla stella e Giglio, che ne è stato a lungo il sous chef, sta dando continuità al suo lavoro, cercando nel contempo di imporre anche un suo stile personale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Del Cambio, 268 anni di storia e il futuro davanti