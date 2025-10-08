Degustazione di formaggi d' alpeggio e abbinamento vini

L'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi (ONAF) Delegazione di Pisa, in collaborazione con Soul Wine, organizza una serata di degustazione ragionata di quattro formaggi d'alpeggio e loro abbinamento con altrettanti vini.Per partecipare é necessario prenotare chiamando il 339-4889388Per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

