Degustazione di formaggi d' alpeggio e abbinamento vini
L'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi (ONAF) Delegazione di Pisa, in collaborazione con Soul Wine, organizza una serata di degustazione ragionata di quattro formaggi d'alpeggio e loro abbinamento con altrettanti vini.Per partecipare é necessario prenotare chiamando il 339-4889388Per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: degustazione - formaggi
Verticale di Amarone: cinque annate in degustazione con selezione di formaggi
La nostra degustazione formaggi (Latteria Sociale di Cameri) con una selezione delle nostre confetture! Sempre presente in carta, per farvi assaggiare i prodotti del nostro laboratorio di trasformazione!? #vignarello #agriturismovignarello #agriturismo #form - facebook.com Vai su Facebook
Piemonte e i formaggi di montagna - Prende il via venerdì 9 luglio la 14esima edizionedella Mostra regionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d'Alpeggio, nello scenario suggestivo del borgo montano di Usseglio, paese dell'alta Val di ... Scrive tgcom24.mediaset.it
L'alpeggio: formaggi e ricettività in quota con il caseificio Des Martins - Gli alpeggi che in inverno sono a riposo, nella stagione estiva, che va da giugno a ottobre, accolgono turisti che possono pernottare a 1500 metri, entrando a stretto contatto con i pascoli “abitati” ... Si legge su repubblica.it