Degrado e pericoli alla rotonda Zero interventi solo prostituzione e spaccio | VIDEO

Casertanews.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova segnalazione arriva dai lettori di CasertaNews, riguardante il degrado e la situazione di pericolo alla rotonda ovest di San Nicola la Strada, ormai tristemente nota come luogo di spaccio e prostituzione.Secondo quanto riferito da un cittadino, “attorno alla piazza si accumula materiale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: degrado - pericoli

Camaro Superiore tra pericoli e degrado, il terzo Quartiere invoca interventi

Degrado al Cimitero Monumentale di Milano, la denuncia: «L'ossario centrale cade a pezzi. Zero rispetto verso i defunti» - Ma da anni vive nel degrado, almeno questo denuncia una lettrice di Leggo, in particolare la zona dell'ossario. Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Degrado Pericoli Rotonda Zero