Degrado e pericoli alla rotonda Zero interventi solo prostituzione e spaccio | VIDEO
Una nuova segnalazione arriva dai lettori di CasertaNews, riguardante il degrado e la situazione di pericolo alla rotonda ovest di San Nicola la Strada, ormai tristemente nota come luogo di spaccio e prostituzione.Secondo quanto riferito da un cittadino, “attorno alla piazza si accumula materiale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: degrado - pericoli
Camaro Superiore tra pericoli e degrado, il terzo Quartiere invoca interventi
APPELLO URGENTE – 4 SORELLINE Queste quattro sorelline vivevano nel degrado più assoluto, tra rifiuti, pericoli e totale abbandono. Sono fragili, indifese e ogni giorno rischiavano di essere schiacciate o travolte da un destino crudele. Messe al sicuro - facebook.com Vai su Facebook
La pompa di benzina abbandonata da anni: “Pericolo e degrado, va rimossa” https://ift.tt/4QMbtyW - X Vai su X
Degrado al Cimitero Monumentale di Milano, la denuncia: «L'ossario centrale cade a pezzi. Zero rispetto verso i defunti» - Ma da anni vive nel degrado, almeno questo denuncia una lettrice di Leggo, in particolare la zona dell'ossario. Come scrive leggo.it