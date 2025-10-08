Deficit in calo la Corte dei Conti evidenzia passi avanti per l’Italia

Ilfogliettone.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) restituisce segnali incoraggianti sull’andamento dell’indebitamento italiano, con il deficit che si riduce e le spese primarie in miglioramento. A confermarlo è la Corte dei Conti, intervenuta oggi durante l’audizione congiunta delle commissioni Bilancio di Camera e Senato, che ha evidenziato come il paese stia compiendo passi concreti verso il contenimento del disavanzo pubblico. Deficit in calo, prospettive ottimistiche. Secondo i magistrati contabili, il deficit previsto per il 2025 scende dal 3,3% stimato ad aprile al 3%, una soglia decisiva che apre la possibilità di uscire con un anno di anticipo dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel luglio 2024. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

deficit in calo la corte dei conti evidenzia passi avanti per l8217italia

© Ilfogliettone.it - Deficit in calo, la Corte dei Conti evidenzia passi avanti per l’Italia

In questa notizia si parla di: deficit - calo

Istat: stime invariate su Pil e deficit 2024, debito in calo

Il governo approva il Documento Programmatico di finanza pubblica: deficit al 3% e debito in calo dal 2027

Francia: deficit record di 15,3 miliardi nel 2024/ Corte dei Conti: “Rischio stop a pensioni dal 2027" - Deficit record (15,3 mld nel 2024), servono tagli a sussidi e nuova riforma pensioni La Corte dei Conti ha tracciato un quadro ... Secondo ilsussidiario.net

La Corte dei Conti bacchetta la Regione. Il deficit della sanità del 2024 a quota 112 milioni - Genova – La Corte dei Conti della Liguria torna a bacchettare la Regione: soprattutto sul fronte della sanità, dove per il 2024 viene confermato il deficit di circa 112 milioni, ma anche su vecchi ... Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Deficit Calo Corte Conti