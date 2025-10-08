Deficit in calo la Corte dei Conti evidenzia passi avanti per l’Italia

Il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) restituisce segnali incoraggianti sull’andamento dell’indebitamento italiano, con il deficit che si riduce e le spese primarie in miglioramento. A confermarlo è la Corte dei Conti, intervenuta oggi durante l’audizione congiunta delle commissioni Bilancio di Camera e Senato, che ha evidenziato come il paese stia compiendo passi concreti verso il contenimento del disavanzo pubblico. Deficit in calo, prospettive ottimistiche. Secondo i magistrati contabili, il deficit previsto per il 2025 scende dal 3,3% stimato ad aprile al 3%, una soglia decisiva che apre la possibilità di uscire con un anno di anticipo dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel luglio 2024. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

