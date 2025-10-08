Defibrillatori alla palestra di Santa Barbara e di Zepponami in ricordo di Ruben Ciarlanti
La palestra del quartiere di Santa Barbara, recentemente inaugurata, ha ricevuto un'importante dotazione per la sicurezza dei suoi frequentatori. L'Aps Ruben Ciarlanti ha infatti donato e installato un defibrillatore salvavita che sarà a disposizione non solo degli atleti, ma anche dei residenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
