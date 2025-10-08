Dedica a Berlusconi | Un atto storico
A Bellaria Igea Marina continua il botta e risposta sulla decisione della giunta di intitolare una via a Silvio Berlusconi. Dopo le critiche del consigliere Pd Ugo Baldassarri, che aveva definito la scelta "più politica che civile" e "senza legami con la città", arriva la replica di Forza Italia, che parla di "incoerenza" e "memoria corta". "Ancora una volta il Pd dimostra di non saper fare i conti con la storia del Paese", attaccano gli azzurri, ricordando come "Berlusconi sia stato una figura che ha segnato imprenditoria, comunicazione, sport e politica, capace di mantenere rapporti con le grandi potenze". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Separazione carriere, primo sì Senato a maggioranza con dedica centrodestra a Berlusconi
Ponte sullo Stretto, Forza Italia dedica l’ok del Cipess a Berlusconi
Via libera al Ponte sullo Stretto, Marta Fascina e la dedica a Berlusconi: “A te che lo hai pensato e promosso” – Video
#Milan nuovo stadio: #Berlusconi e #Moratti per una doppia dedica? - X Vai su X
Oggi Berlusconi avrebbe fatto 89 anni. Auguri ipocriti ovunque, ma nessuno ricorda che era un pregiudicato, ha truffato lo Stato con le sue tv e finanziato Cosa Nostra. E tantissime altre cose. Povera Memoria - facebook.com Vai su Facebook
Marta Fascina, la dedica a Silvio Berlusconi per San Valentino: «Uniti per l'eternità». La foto inedita con Dudù - A quasi due anni dalla morte del Cavaliere, l'ex compagna continua a omaggiarlo con dediche pubblicate sul suo profilo social. leggo.it scrive
Silvio Berlusconi, gli auguri di Francesca Pascale nel giorno del compleanno: «Oggi si festeggia». La dedica e la scelta del video - L’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, scomparso nel 2023, continua ... Si legge su msn.com