Decreto Scuola | bocciato emendamento idonei accantonati proroga assunzioni GPS sostegno validità diploma ITP secondo ciclo Indire Prosegue iter al Senato

Orizzontescuola.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DL 12725, al voto in Senato emendamenti Anief su specializzazione sostegno Indire, immissioni in ruolo da GPS sostegno, validità piena del titolo posseduto dagli ITP, graduatorie degli idonei ai concorsi per dirigente scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: decreto - scuola

Decreto Scuola, arrivano 300 milioni per aumenti stipendi e assicurazione sanitaria estesa ai precari

Decreto scuola: i genitori entrano nel CSPI e ci sarà aumento per DSGA della quota fissa per l’indennità di direzione. Emendamenti approvati

Decreto scuola: i genitori entrano nel CSPI, emendamento approvato. Aumento per DSGA della quota fissa per l’indennità di direzione, ODG del relatore approvato. [CORRETTO]

Decreto scuola 127/2025: Gli emendamenti proposti - Il decreto 127 del 9 settembre 2025, avente per oggetto la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo d’istruzione e il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026, come decreto scuola, in esame ... Si legge su tecnicadellascuola.it

decreto scuola bocciato emendamentoSCUOLA – PITTONI (LEGA), EMENDAMENTI DECRETO VERSO IL TRAGUARDO - Lo scrive sulla sua pagina Facebook il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato ... Segnala informazionescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Decreto Scuola Bocciato Emendamento