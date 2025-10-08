Decreto Scuola | bocciato emendamento idonei accantonati proroga assunzioni GPS sostegno validità diploma ITP secondo ciclo Indire Prosegue iter al Senato
DL 12725, al voto in Senato emendamenti Anief su specializzazione sostegno Indire, immissioni in ruolo da GPS sostegno, validità piena del titolo posseduto dagli ITP, graduatorie degli idonei ai concorsi per dirigente scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: decreto - scuola
Decreto Scuola, arrivano 300 milioni per aumenti stipendi e assicurazione sanitaria estesa ai precari
Decreto scuola: i genitori entrano nel CSPI e ci sarà aumento per DSGA della quota fissa per l’indennità di direzione. Emendamenti approvati
Decreto scuola: i genitori entrano nel CSPI, emendamento approvato. Aumento per DSGA della quota fissa per l’indennità di direzione, ODG del relatore approvato. [CORRETTO]
Buone notizie per gli ITP! Il diploma resterà un titolo valido per l’accesso ai concorsi del mondo scuola fino al 31 dicembre 2026. Lo stabilisce un emendamento al Decreto Scuola, che adesso dovrà superare il vaglio di ammissibilità ed essere approvato ent - facebook.com Vai su Facebook
Agenda Sud, 16 milioni per le scuole del Mezzogiorno: Emendamento al Decreto Scuola per contrastare la dispersione scolastica - X Vai su X
Decreto scuola 127/2025: Gli emendamenti proposti - Il decreto 127 del 9 settembre 2025, avente per oggetto la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo d’istruzione e il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026, come decreto scuola, in esame ... Si legge su tecnicadellascuola.it
SCUOLA – PITTONI (LEGA), EMENDAMENTI DECRETO VERSO IL TRAGUARDO - Lo scrive sulla sua pagina Facebook il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato ... Segnala informazionescuola.it