Decisione necessaria Grande Fratello svolta di Mediaset dopo appena 10 giorni

Il Grande Fratello si prepara a un cambio di rotta importante. Mediaset ha deciso di rilanciare il reality show con un piano strategico che punta a raddoppiare la sua presenza in TV. L'obiettivo è chiaro: restituire centralità a un programma che, in questa nuova stagione, non è ancora riuscito a conquistare appieno il pubblico. Così, il palinsesto di Italia 1 e Canale 5 è stato modificato per offrire più tempo e spazio alla vita nella Casa più spiata d'Italia. Per provare a ridare slancio a un'edizione partita con il freno tirato, Mediaset ha scelto di allungare il daytime del Grande Fratello.