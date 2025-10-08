Debolezze energetiche Così Pechino potrebbe spegnere Taiwan

Un eventuale blocco navale cinese contro Taiwan non dovrebbe essere totale o dichiarato per avere effetti destabilizzanti. Le recenti esercitazioni militari attorno all’isola, infatti, hanno mostrato la possibilità che anche limitandosi ad un accerchiamento graduale o parziale, Pechino andrebbe a colpire Taiwan in quello che è uno dei suoi talloni d’Achille, ovvero la dimensione energetica. Infatti, circa il 97% del fabbisogno energetico dell’isola viene importato via mare. Quasi la metà dell’elettricità nazionale è prodotta con gas naturale liquefatto (Gnl), le cui scorte si esaurirebbero in meno di due settimane in caso di blocco, secondo quanto risultato dai wargame condotti dal Center for Strategic and International Studies. 🔗 Leggi su Formiche.net

