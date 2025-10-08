De Siervo sicuro | Serie A? A 20 squadre resta la scelta migliore A 18 si perderebbe il 20% degli eventi sportivi

Inter News 24 De Siervo sicuro. L’amministratore dellegato della Lega Serie A conferma il formato a 20 squadre del campionato italiano. Le motivazioni. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto a margine dell’assemblea di Lega all’Olimpico di Roma, affrontando il tema della possibile riduzione del numero di squadre partecipanti al campionato di massima serie italiana. De Siervo ha spiegato le motivazioni per cui, al momento, mantenere la Serie A a 20 club rappresenti la scelta più coerente per la competitività e la rappresentatività del torneo. NUMERO DI SQUADRE – «Per le tre grandi leghe, quella inglese, spagnola e italiana, l’idea di restare a 20 squadre in questo momento ci convince. 🔗 Leggi su Internews24.com

