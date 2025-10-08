Inter News 24 De Siervo duro con il calciatore francese in forza al Milan: le dichiarazioni in risposta delle parole di Rabiot sul match tra i rossoneri ed il Como. A margine dell’ Assemblea di Lega Serie A tenutasi allo stadio Olimpico, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, ha replicato duramente alle dichiarazioni di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, che nei giorni scorsi aveva definito “folle” la scelta di far disputare la sfida Milan-Como a Perth, in Australia. «I giocatori devono assecondare il club che li paga». Interpellato dai giornalisti presenti, De Siervo ha risposto in modo diretto alle parole del francese: «Rabiot si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un’attività, cioè giocare a calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Siervo risponde a Rabiot: «I calciatori devono rispettare i soldi che guadagnano»