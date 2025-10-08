De Siervo risponde a Rabiot | E’ pagato milioni di euro per svolgere un’attività

Luigi De Siervo, numero uno della lega Serie A, ha parlato di Milan-Como a Perth rispondendo anche alle parole di Adrien Rabiot. Parole riprese da Tuttomercatoweb. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Siervo risponde a Rabiot: “E’ pagato milioni di euro per svolgere un’attività”

In questa notizia si parla di: siervo - risponde

DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 8 ottobre: De Siervo risponde a Rabiot LIVE

NEW UN ANTIAGING RIVOLUZIONARIO: Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Sérum Essentiel Longévité Il nuovo siero anti-età che risponde ai bisogni specifici della pelle matura, aiutandola a ritrovare forza, luminosità e vitalità nel tempo. Riattiva il potenziale d - facebook.com Vai su Facebook

De Siervo duro: "Rabiot è pagato per giocare, rispetti i soldi che guadagna e il Milan" - Così Luigi De Siervo, l'amministratore delegato della Serie A, a margine dell'Assemblea di Lega dei club allo stadio Olimpico, commenta le parole del centrocampista rossonero Rabiot che aveva definito ... Lo riporta calciomercato.com

Milan-Como a Perth, De Siervo risponde a Rabiot: "Si scorda che è pagato milioni per giocare a calcio. Il suo datore di lavoro ha spinto per giocare all'estero" - Prima dell'Assemblea odierna a Roma, il numero uno della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato anche di Milan- Segnala milannews.it