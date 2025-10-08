De Siervo duro con Rabiot che aveva criticato Milan-Como in Australia | Si scorda che guadagna milioni

« Giocare Milan-Como a Perth è completamente folle », con queste parole Adrien Rabiot aveva espresso il suo chiaro punto di vista sulla decisione di programmare la partita di campionato in Australia. Non si è fatta attendere la replica dell’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo. De Siervo risponde a Rabiot. «La Nfl, o la Nba giocano diverse partite all’estero. Questo nel rispetto dei tifosi, che soffrono per la distanza, ma che in realtà sono a livello globale. Crediamo che se il calcio non intraprende in maniera misurata e con delle rotazioni questa strada, portando fuori il proprio brand, rischia di perdere posizioni rispetto ad altri sport», esordisce De Siervo intervistato a margine dell’assemblea di Lega. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

