De Siervo durissimo contro Rabiot | è arrivata la risposta

A margine dell'assemblea della Lega Serie A, l'AD Luigi De Siervo ha rilasciato alcune dichiarazioni toccando svariati temi L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha esplorato proprio questa mattina una serie di argomenti delicati. Prima di tutto l'ad ha risposto ad Adrien Rabiot in relazione alla scelta di far giocare Milan-Como a Perth: "Ha ragione Rabiot, che decidiamo sopra di lui. Ma Rabiot si scorda, come tutti i giocatori che guadagnano milioni di euro che sono pagati per svolgere un'attività che è quella di giocare a calcio".

