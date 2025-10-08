De Siervo contro Rabiot su Milan-Como in Australia | Guadagna milioni rispetti chi lo paga
L'AD della Serie A censura le obiezioni del calciatore del Milan sull'opportunità di giocare all'estero il match di campionato. "È completamente folle", le parole del centrocampista. Durissima la replica del manager. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: siervo - rabiot
DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 8 ottobre: De Siervo risponde a Rabiot LIVE
De Siervo risponde a Rabiot: “E’ pagato milioni di euro per svolgere un’attività”
De Siervo durissimo contro Rabiot: è arrivata la risposta
De Siervo risponde a #Rabiot su questione #MilanComo: “Lui e i gli altri sono pagati per giocare, deve avere rispetto dei soldi che guadagna e delle scelte del suo datore si lavoro, ossia il #Milan” @tvdellosport - X Vai su X
De Siervo contro Rabiot su Milan-Como in Australia: “Guadagna milioni, rispetti chi lo paga” - L'AD della Serie A censura le obiezioni del calciatore del Milan sull'opportunità di giocare all'estero il match di campionato ... Scrive fanpage.it
De Siervo durissimo contro Rabiot: è arrivata la risposta - Prima di tutto l’ad ha risposto ad Adrien Rabiot in relazione alla scelta di far giocare Milan- Lo riporta calciomercato.it