De Siervo contro Rabiot su Milan-Como in Australia | Guadagna milioni rispetti chi lo paga

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'AD della Serie A censura le obiezioni del calciatore del Milan sull'opportunità di giocare all'estero il match di campionato. "È completamente folle", le parole del centrocampista. Durissima la replica del manager. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: siervo - rabiot

DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 8 ottobre: De Siervo risponde a Rabiot LIVE

De Siervo risponde a Rabiot: “E’ pagato milioni di euro per svolgere un’attività”

De Siervo durissimo contro Rabiot: è arrivata la risposta

de siervo contro rabiotDe Siervo contro Rabiot su Milan-Como in Australia: “Guadagna milioni, rispetti chi lo paga” - L'AD della Serie A censura le obiezioni del calciatore del Milan sull'opportunità di giocare all'estero il match di campionato ... Scrive fanpage.it

de siervo contro rabiotDe Siervo durissimo contro Rabiot: è arrivata la risposta - Prima di tutto l’ad ha risposto ad Adrien Rabiot in relazione alla scelta di far giocare Milan- Lo riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: De Siervo Contro Rabiot