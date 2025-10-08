De Siervo | Con la Serie A a 18 squadre perderemmo troppo vi spiego
Inter News 24 Le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sulle possibili modiche al campionato. I dettagli. Luigi De Siervo ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega delle possibili modifiche future in Serie A che potrebbero coinvolgere anche l’ Inter. SERIE A A 18 SQUADRE – Tramontata l’idea della Serie A a 18 squadre? Per le tre grandi leghe, quella inglese, spagnola e italiana, l’idea di restare a 20 squadre in questo momento ci convince. Perché nel momento in cui si calasse a 18, si perderebbe circa il 20% di eventi sportivi, oltre a una forma di rappresentatività anche legata a grandi città e grandi territori, andando più rapidamente nella logica della compressione dei valori e degli interessi dei campionati nazionali rispetto a queste grandi competizioni europee. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: siervo - serie
De Siervo: «La pirateria toglie 300 milioni alla Serie A. Per questo non arrivano i campioni»
Milan, De Siervo (AD Serie A): “Una nuova piattaforma? Ecco cosa vi dico”
De Siervo, messaggio all’Inter Under 23: «In bocca al lupo per la nuova avventura in Serie C»
L’ad della Serie A De Siervo replica a Rabiot su Milan-Como in Australia: «È pagato per giocare: dovrebbe avere rispetto per i soldi che guadagna e assecondare il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha spinto per giocare all’estero» Milan Nel Cuore - facebook.com Vai su Facebook
? De Siervo, AD #SerieA risponde a #Rabiot: “Si ricordi quanti soldi guadagnano dal suo datore di lavoro, ovvero il #Milan, lo stesso club che ha spinto ad andare in Australia” Le dichiarazioni complete - X Vai su X
De Siervo 'Serie A ridotta a 18 farebbe perdere 20% di eventi' - Per le tre grandi leghe, quella inglese, spagnola e italiana, l'idea di restare a 20 squadre in questo momento ci convince. Segnala tuttosport.com
«No alla Serie A a 18 squadre, perderemmo il 20% degli eventi»: sì, De Siervo sa contare - Per l'Ad della Serie A è anche, dice, una questione di concorrenza con le coppe ... ilnapolista.it scrive