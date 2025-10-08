Inter News 24 Le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sulle possibili modiche al campionato. I dettagli. Luigi De Siervo ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega delle possibili modifiche future in Serie A che potrebbero coinvolgere anche l’ Inter. SERIE A A 18 SQUADRE – Tramontata l’idea della Serie A a 18 squadre? Per le tre grandi leghe, quella inglese, spagnola e italiana, l’idea di restare a 20 squadre in questo momento ci convince. Perché nel momento in cui si calasse a 18, si perderebbe circa il 20% di eventi sportivi, oltre a una forma di rappresentatività anche legata a grandi città e grandi territori, andando più rapidamente nella logica della compressione dei valori e degli interessi dei campionati nazionali rispetto a queste grandi competizioni europee. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Siervo: «Con la Serie A a 18 squadre perderemmo troppo, vi spiego»