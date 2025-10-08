De Siervo AD Lega Serie A | Il campionato resta a 20 squadre e non scende a 18 perché…

Ilnerazzurro.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Siervo. A margine dell’assemblea di Lega tenutasi all’ Olimpico di Roma, l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto per chiarire la posizione ufficiale sul dibattuto tema della riduzione delle squadre nel massimo campionato. Secondo De Siervo, l’ipotesi di passare da 20 a 18 squadre non è attualmente considerata una soluzione percorribile, soprattutto per le implicazioni sportive ed economiche che ne deriverebbero. L’AD ha spiegato come una riduzione comporterebbe la perdita di circa il 20% degli eventi sportivi, un dato significativo per i club, le emittenti televisive e l’indotto collegato alla Serie A: “ Abbiamo analizzato diversi scenari, ma ridurre il numero di squadre ora significherebbe penalizzare la competitività e la visibilità del campionato “, ha sottolineato De Siervo, ribadendo la centralità della programmazione e della continuità per il futuro della Serie A. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: siervo - lega

Serie A, Serie B e Lega Pro, nuova campagna contro la pirateria. De Siervo: “Non è solo un danno per il calcio, ma anche un rischio concreto per le persone”

Lega Serie A: De Siervo esulta per l’operazione anti-pirateria a Catania: «Finita l’impunità per gli utenti»

de siervo lega serieDe Siervo: "Milan-Como all'estero per rafforzare la Serie A" - A margine dell'assemblea di Lega, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo difende la scelta di giocare Milan- Lo riporta sport.sky.it

de siervo lega serieDe Siervo 'Serie A ridotta a 18 farebbe perdere 20% di eventi' - Per le tre grandi leghe, quella inglese, spagnola e italiana, l'idea di restare a 20 squadre in questo momento ci convince. Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: De Siervo Lega Serie